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MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 10:11, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 13:17
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MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08.40 sıralarında, işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara Elmadağ'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: KİMYASAL TEPKİMEDEN KAYNAKLANAN BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin: Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

ADALET BAKANI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Vali Şahin ve Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama Bakan Işıkhan: MKE'deki patlama sonrası müfettişler görevlendirildi

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