Bakan Işıkhan: MKE'deki patlama sonrası müfettişler görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elmadağ'daki Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere başsağlığı dileyerek Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulduğunu açıkladı. Işıkhan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir."