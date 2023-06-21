3 dereceli yargı sisteminde bazı davalar 8-10 yıl sürüyor

Türkiye'de öncelikli olarak ele alınması gereken sorunların başında geciken adalet geliyor. Açılan davaların kesinleşme sürelerine ilişkin şikayetler her geçen gün artıyor.

Sosyal medyada yazışan avukatlar ve davacılar geciken adaletten yakınıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un önümüzdeki dönemde bu sorun üzerine yoğunlaşması isteniyor.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Cem Gürtekin 2016 yılında açtığı bir alacak davasının 2019 yılında bittiğini ancak dosyanın hala Yargıtay'da olduğunu belirtti.

İşte geciken adalete dair Cem Gürtekin'in yaptığı paylaşımlar ve gelen cevaplar:

Cem Gürtekin: 2016'da geçirdiği iş kazasında kolu kopan işçi var, davası 2019'da ancak bitti, alacağı tazminat o yılki asgari ücret(brüt 2500 TL) baz alınarak hesaplandı. Dosya şu an Yargıtay'da ve kolunu kaybeden işçinin alacağı tazminata 2019'dan beri yıllık %9 yasal faiz işliyor. Paranın pul olması sık dert yanılan bir durum ama bir insanın kolu pul olur mu? Bu kadar basiretsiz ve bilimden nasibini almayan bir ekonomi yönetimiyle malesef o da oluyor.

Luna: Babam 2012'de iş kazasında öldü, tazminat davası daha bitmedi, şirket sahibi şirketi iflas etti gösterdi aynı adreste başka şirket açtı, başka insanlar da öldü. Söyleyeceklerim bu kadar.

Sinan Kalaycı: Yaklaşık 8 dönümlük denize sıfır arsamızda DSİ kamulaştırmasız el koyma yaptı, dere ıslahı diye 2 dönümünü işgal ettiler arsanın. Dava açtık, 2 buçuk-3 yıl sonunda dava dün sonuçlandı avukata ne kadar para gelir diye sordum, 80-90 bin lira gelir gelmez dedi. Arsanın kalan 6 dönümü 20 milyon liradan satılık şu anda. Allah kimseyi bu ülkede devlete mahkum etmesin.

Tuğrul Karakaya: 2016 da açtığım alacak davası o zaman 60 bin pound idi şu an yargıtayda 10 bin etmiyor.

Erdem Savaş: Çok benzer bir mağduriyeti 2007 yılından beri süren arsa davası yüzünden Tapu ile mahkemelik olan akrabalarımız yaşıyor. O zamanki giden arsalarının yerine bugün kazandıkları tazminat ile 1 daire bile alamıyorlar.

Savaş Özge: 2016 da 150bin euro için mahkemelik olduk. 2019 da dava lehimize bitti.Bu yıl istinaftan onandı yargıtaya gitti.Eğer böyle giderse 8 yıl sonra 100.000 euro ancak alacağız.Benzer durum euro eski kurdan, faizi işlese ne olur?8 yıl paramızı kullandı geriye 50k eksik verecek.

Murat Çatalkaya: Benim de 2017 den beri süren davam Var son 3 senedir temyiz de 80 K alacağım var bakalım.. Ne olacak ama ciddi anlamda saçmalık

Burcu Aldanmaz: Sadece iş kazaları değil,icra davalarının hepsi böyle.Yıllık %9 faiz nedir ya?Bu oranın acilen düzenlenmesi gerek..

Nil: 2020 yılında babam cam seradan düştü ( çürükmüş) elinde sinir ve tendomlar kesildi 20 ameliyat oldu dava hala devam ediyor