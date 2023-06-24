Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçıya ait Instagram hesabından yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Özkan Uğur'un tedavisinin devam ettiği bilgisini veren aile, Özkan'dan dün itibariyla güzel haberler gelmeye başladığını bildirdi.

"Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."