MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?

Fakat MEB proje okullarına atamalarla ilgili duyuruya çıkmış ve başvuruları almıştı. Bu okulları tercih eden öğretmenlerin yaptıkları tercihlerin akibeti noktasında kafaları karışık. Tercih yapılırken sadece 4 yıl dolduğu için boşalma ihtimali olan kadrolar değil zaten boş olan kadrolar da sisteme yansıtılmıştı.

Fakat öğretmenler o kadroların boş olma gerekçesini bilmiyorlardı. Bu durumda proje okuluna atanmak isteyip sadece 4 yıllık süre nedeniyle boşalan kadroları tercih edenlerin tercihleri boşa düşmüş yani boş yere tercih yapmış oldular. Aynı şekilde proje okulunda çalışmakta olanlar da boş yere tercih yapmış oldular. Bu durumda MEB'in yeniden duyuru yaparak tercih açması, atamaların liyakat esaslı objektif kriterlere bağlanması beklenmektedir.

MEB'in konuya ilişkin yol haritasını hızla açıklaması hem kafa karışıklıklarını hem de var olan kaygıları giderecektir. Maksut BALMUK