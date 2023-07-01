CHP ve İYİ Parti'de şoke eden iddia: Yeni parti için harekete geçecekler

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde altılı masa büyük hezimet yaşadı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e parti içinden büyük tepki gelirken, 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen parti mensupları adeta dağıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 13 yıldır CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu'na hem seçmenden hem de partililerden istifa çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, 'değişim' isteğini göz ardı ederken, partiden kopuşlar başladı.

KRİZ İYİ PARTİ'Yİ DE SARDI

Altılı masanın ortaklarından İYİ Parti de paramparça oldu, seçimlerden sonra istifa üstüne istifa geldi. Meclis'te grup kurmaya çalışan diğer 3 parti ise ise bu konuda da uzlaşamayarak kendi yollarını çizme kararı aldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Yenilgi sonrası hatayı kendinde aramayan altılı masa, 28 Mayıs sonrası son sürat bölünerek birbirini hedef aldı. CHP kanadı İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne haftalarca 'çalışmadınız' suçlamasını yöneltirken, Akşener ise "Bundan sonra size başarılar" diyerek köprüleri attı.