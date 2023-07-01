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Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçının son durumuyla ilgili gelişmeyi müzisyen Emre Irmak açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 16:50, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 16:21
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Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hastalığı, yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un, oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"DURUM İYİYE GİDİYORMUŞ"

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

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