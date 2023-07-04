MEB'de Birlik Sağlanamayan Konu: Ek Ders Ödeme Tarihi

Öğretmenlerin ek ders ödemeleri ile ilgili yıllardır sorun yaşanmaktadır.

Bazı il ve ilçeler her ayın ilk gününden itibaren ödemeye başlarken bazı yerlerde bu süre uzamaktadır.

Haziran ayında bazı yerler Bayram öncesinde ödeme yapmış bazı yerler ise halen ödeme yapmamışlardır. Bu konuda çokça şikayet gelmektedir.

Ayrıca 2 yıldır uygulanmakta olan asgari ücret kadar vergi muafiyeti uygulamasında işler iyice karışmıştır.

Kimi idareler ayın son gününe kadar sistem onaylaması yaparak gelirin ek dersin işlendiği aya yansıtılmasını sağlarken bazı idareler yeni ayın ilk günlerinde onaylamaktadırlar.

Sadece bu durum bile ülke genelinde birlik sağlanamadığının, müdahale edilmesi gerektiğinin ispatı niteliğinde.

MEB'in maliye bakanlığı ile yapacağı ortak bir çalışma çözümü kolay bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Böylece ülke genelinde de birlik sağlanmış olacaktır.

Örneğin her ayın son günü, yada gelecek ayın ilk 3 günü içinde ödenmesi gibi bir yaklaşım ve buna göre bir çalışma, süreci ortaklaştıracaktır.

Onay sürecinin de ay sonuna kadar mı, yeni ayın başında mı yapılacağı konusu da kurala bağlanmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen