4 milyonun üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin temmuz zammı yarın netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak.

Maaş zammında"Refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 seçenek ön plana çıkıyor. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşırken, emekli aylığında kademeli bir artış söz konusu olacak. Zamlı maaş ve aylıklar temmuz ayı ile birlikte ödenecek.

GÖZLER TÜİK'TE

Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koyacak.

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını yarın saat 10:00'da açıklayacak. Mevcut uygulamada TÜİK, hafta sonuna denk gelen günlerin dışında enflasyonu ayın 3'ünde açıklıyor.



Haziran ayı enflasyonu Kurban Bayramı nedeniyle tatil 9 güne çıkınca fiyat raporlayan işyerlerinden fiyatlar gecikmeli geldiği için yarın açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre geçen ay yüzde 2.49 olan haziran ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2.81'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38.55 olurken, 12 ay sonrası için artış beklentisi yüzde 30.65'e yükseldi.

% 30-35 BEKLENİYOR

Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin teklif de hızlı bir şekilde yasalaşacak.



Altı aylık enflasyona göre göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı netleşecek.

Bugün itibarıyla en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak.

Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

SEYYANEN ARTIŞ

Diğer seçenek de oransal olarak yükseltmek yerine seyyanen artış olup, en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya çıkarılacak.

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış da farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak.



İKİNCİ YARI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ile belirlenmiş yüzde 6'lık artışın üstüne, ilk 6 aydaki enflasyonla yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar daha zam verilecek.

Örneğin ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 çıkarsa, ilk yarı zammı olan yüzde 8'le aradaki fark 12 puan olacağı için, ikinci yarının yüzde 6'lık zammına bu kadar daha zam eklenecek ve artış yüzde 18 olacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken zam, kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar, yine 7500 lira aylık almaya devam edecek.

Kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan farkı telafi edecek.

HAZAL ATEŞ