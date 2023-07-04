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ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 10:09, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 10:50
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ALES/2 başvuruları başladı

Sınava başvurular, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ÖSYM duyurdu

DUYURU

(4 Temmuz 2023)

2023-ALES/2 Başvurularının Alınması

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru sayfası için tıklayınız

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