Zorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandı
Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 22:57, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 22:57
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zorla evlendirildiğini söyleyip, yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö.'nün evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), damat adayının annesi Ş.Ö, babası S.Ö., kızın annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kızın annesi ile damadın anne ve babası savcılık ifadesinin ardından kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, damat adayı A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama