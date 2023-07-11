Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini savundu.
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 17:23, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 17:28
Bakan Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey 'Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum' oluyor" şeklinde konuştu.
"Karma eğitim esastır"
"Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz" diyen Milli Eğitim Bakanı, karma eğitimin esas olduğunu söyledi ancak "Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur" demeyi de ihmal etmedi.
"Eğitim sistemimiz biraz tutucu"
Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim sistemimiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı."