Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız

Bakan Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey 'Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum' oluyor" şeklinde konuştu.

"Karma eğitim esastır"

"Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz" diyen Milli Eğitim Bakanı, karma eğitimin esas olduğunu söyledi ancak "Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur" demeyi de ihmal etmedi.

"Eğitim sistemimiz biraz tutucu"

Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim sistemimiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı."