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2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi Çizelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023/25 nolu genelgesiyle 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi Çizelgesini yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 14:12
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2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi Çizelgesi

-2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program 11 Eylül - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacaktır.

-Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

-Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

-2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 04 Eylül - 08 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

-Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

-Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecektir.

-Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 02 Şubat 2024 Cuma günü sona erecektir.

-İkinci dönem, 05 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

-İkinci dönem ara tatili, 08 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir.

-2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 09 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır.

İşte 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi Çizelgesi

Ahmet KANDEMİR

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