EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığında emeklilikten boşalacak kadrolara öğretmen yer değiştirmelerine yansıtılıp yansısıtılmayacağı merak ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 13:15, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 13:18
Her Yıl Yaşanan Sorun: Emeklilkten boşalacak kadroların öğretmen yer değiştirmelerine yansıtıl(ama)ması
Geçmiş yıllarda da yaşanan ve MEB'in son 2-3 yıldır kısmen kayıtsız kalmadığı sorun bu yıl da gündemde.
Öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri öğretmenlerin emeklilik başlama tarihinden
önceye denk geldiğinden emeklilerin boşalttıkları kadrolar isteğe bağlı il içi
yer değiştirmelerde kullanılamamaktadır.
Bu sorun bu yıl da yaşanacak gibi görülmektedir. MEB'in bu konuda tedbir alması
gerekir.
Önerimizi de içeren 2022 yılında yaptığımız habere linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.memurlar.net/haber/1030049/ogretmenlerin-yer-degistirme-takviminde-emeklilik-sorunu.html
Maksut BALMUK
Öğretmen