MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı

Ankara Kayaş'ta bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeniyse henüz bilinmiyor.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MKE'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasında yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangın sonucu dört işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.