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Kadıköy'deki kazada ölen bisiklet sürücüsü Güzelgün'ün arkadaşları polis merkezinde toplandı

Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir:- "Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 13:04, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 13:05
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Kadıköy'deki kazada ölen bisiklet sürücüsü Güzelgün'ün arkadaşları polis merkezinde toplandı

Kadıköy'de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Bostancı Sahil Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Güzelgün'ün arkadaşları, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltında tutulduğu Şehit Semih Balaban Polis Merkezi önünde toplandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, yıllardır sporcu arkadaşlarıyla sabah 05.00-05.30'da bisiklet sürmeye çıktıklarını söyledi.

Bağdat Caddesi'nde çok hızlı araç kullanma sorununun yıllardır devam ettiğini ve bunun önlenemediğini ifade eden Bilir, Karayolları Trafik Kanunu'nun Avrupa standartları göz önünde bulundurularak değiştirilmesi gerektiğini aktardı.

Bilir, arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Sürücü kaçtı. Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz. Bugün bir aileye ateş düştü." dedi.

- "Bu basit bir kaza değil cinayet"

Olayın görgü tanığı Ahmet Erkin Sert de çeşitli bisiklet gruplarıyla birlikte günün erken saatlerinde Bostancı İskelesi'nde toplanarak sürüş yaptıklarını söyledi.

Sert, bu sabah da 05.30'da buluşma noktasına gelirken bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Doğanay Güzelgün'e süratli şekilde gelen bir otomobilin çarptığını dile getirdi.

Kaza noktasına geldiklerinde sürücünün otomobilden inerek koşarak kaçmaya başladığını belirten Sert, "Ben peşinden koştum ama ayağımda bisiklet ayakkabısı olduğu için şahsın hızına yetişemedim. Sahil hattından minibüs yolu istikametine doğru kaçtı. Marmaray alt geçidinde izini kaybettim." şeklinde konuştu.

Kaza noktasında duran aracın içerisinde alkol ve uyuşturucu madde olduğunu gördüklerini öne süren Sert, ayrıca şüpheli şahsın yanında kız arkadaşının da bulunduğunu söyledi.

Sert, kaçan şahsın yerine bir süre sonra başka bir kişinin olay yerine geldiğini iddia ederek, "Kaçan şahıs 20 dakika içerisinde başka birisini gönderdi. Şu anda karakolda başka bir kişi teslim olmuş durumda. Ancak aynı kişi değil. MOBESE kameralarından aynı kişi olmadığı açıkça görülüyor. Umarım katil yakalanır ve gerekli cezayı alır. Çünkü bu basit bir kaza değil cinayet. Tüm bisiklet camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kadıköy'de sabah saatlerinde Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda, Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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