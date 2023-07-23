Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması

Şimşek Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı.. Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ederim." dedi.

Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı..



Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sn @AliYerlikaya ve Adalet Bakanımız sn @yilmaztunc'a teşekkür ederim. https://t.co/8vNOXxe2Nh Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2023