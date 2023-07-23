Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanı konuları sebebiyle gri listeden çıkarılması için kararlılıkla mücadele verildiğini vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 16:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 16:33
Şimşek Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı.. Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ederim." dedi.
Terörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi 'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı..Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2023
Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sn @AliYerlikaya ve Adalet Bakanımız sn @yilmaztunc'a teşekkür ederim. https://t.co/8vNOXxe2Nh