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'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?

Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, FATF tarafından gri listeye alındı. Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli? FATF nedir? Hangi ülkeler gri listede?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 16:26, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 16:32
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'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne bağlı (OECD) Mali Eylem Gücü (FATF) tarafından 20 Temmuz'da yayınlanan rapora göre Türkiye'nin, 40 FATF standardının 39'unda uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu durum, kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz, bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli? FATF nedir? Hangi ülkeler gri listede?

FATF nedir?
FATF, "Financial Action Task Force" (Finansal Eylem Görev Gücü) kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadele amacıyla kurulan uluslararası bir örgüt. 1989 yılında G7 ülkelerinin öncülüğünde kurulan örgüt, şu anda 39 üye ülke ve bölgeye sahip. Türkiye de FATF'ye 1991 yılından beri üye.

Küresel finansal sistemi suçlardan arındırmak ve yasalara uygun bir şekilde işlem yapılmasını teşvik etmek amacıyla uluslararası standartlar ve politikalar geliştiren FATF, ülkelere bu standartlara uyum sağlamaları için çağrı yapar ve uygun adımlar atmaları konusunda tavsiyelerde bulunur. Dünya genelinde 200'den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt ediyor.

FATF'nin 40 Tavsiye Kararı, ülkelerin yasal sistemlerinin aklama ile mücadele açısından güçlendirilmesi, finansal sistemin aklama ile mücadeledeki rolünün arttırılması ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olarak üç temel alan üzerine yoğunlaşıyor.

Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması

"Gri liste" ne anlama geliyor?
FATF, yılda üç kez yaptığı değerlendirme toplantılarında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri açıklıyor.

FATF'nin kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede eksiklikleri olduğu kanaatine varılıp da bu eksiklikleri iyileştirici aksiyonlar alarak gidereceğini taahhüt eden ülkeler "gri liste" olarak adlandırılan "Yüksek Risk Altında Ülkeler" listesine alınıyor. Gri listeye alınan ülkeler belirli bir zaman zarfı içerisinde FATF hedeflerinde geride kaldığı stratejik eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor.

FATF tavsiyelerine uymayı kabul etmeyip kara para aklama ve terör finansmanı konusunda iş birliğinde bulunmayan İran, Kuzey Kore, Myanmar gibi ülkeler ise örgütün 'kara liste'sinde takip ediliyor.

Hangi ülkeler gri listede?
Türkiye ile birlikte FATF'nin gri listesinde bulunan ülkeler Arnavutluk, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Cayman Adaları, Cebelitarık, Fas, Filipinler, Güney Sudan, Haiti, Jamaika, Kamboçya, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Panama, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Ürdün ve Yemen diye sıralanıyor.

Daha önce 2011 yılında gri listeye giren Türkiye, yapılan düzenlemelerin ardından dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zamanında 2014 yılında listeden çıkarılmıştı.

Terörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi

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