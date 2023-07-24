İnternet yüzde 70 zamlandı

Türk Telekom, referans veri akış erişim(VAE) tarifelerinde fiyat güncellemesi yaptı. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verebilen tek toptan internet hizmet sağlayıcısı konumunda olan Türk Telekom'un bu tarife güncellemesi, tüketici açısından internet hizmetlerinde yüzde 70 zam demek.

Türk Telekom, geçtiğimiz yıl, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere VAE'ye yüzde 67 zam yapmıştı. Zam, daha sonra Haziran ayında yürürlüğe girecek şekilde ertelenmişti. İki yıllık bir aradan sonra Türk Telekom'un tarife güncellemesi, geçtiğimiz yıl kamuoyunda çok tartışılmıştı.

İki yıl tarifesini sabit tutan Türk Telekom'un, geçen yıl zam yapması üzerine Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, tarife düzenlemeleri ile ilgili olarak, tarifelerdeki fiyat düzenlemelerinin bir zaman dilimine oturtulması konusunda beyanlarda bulunmuştu. BTK tarafından, her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere mobil telefon hizmetleri için azami ücret tarifesi belirleniyor. BTK, bu yıl 1 Nisan'da yapılan zamma ilişkin kamuoyu bilgilendirmesini ise yapmadı.

İnternet hizmetleri ile ilgili olarak tarifelerin ne zaman düzenleneceği, yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe konulacağına ilişkin yasal bir düzenleme yok. Türk Telekom'un yeni tarifeleri, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Hem VAE hem de port ücretlerine geçen seneki tarifenin üzerine yüzde 70 zam yapıldığı görülüyor.

Türk Telekom tarifelerinin en çok şikayet alan fiyat artışı ise arıza durumunda müşteriye yansıtılacak ücret oldu. Türk Telekom'dan kaynaklanmayan arıza kaydı ceza bedeli 270,21 TL'ye yükseltildi. Daha önce uygulanan tarifede Türk Telekom bu ücreti İnternet Servis Sağlayıcı'ya 14 TL olarak yansıtıyordu.