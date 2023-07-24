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Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, '8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz' açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 13:39, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 15:09
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talep edecekleri zam oranlarını ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

Memurlar.net'den Fatih Arslan'ın haberine göre;

Yalçın, şunları kaydetti;

Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini istiyoruz.

2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimiz ile birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 ocak ayında 29 bin 700 lira olmuş olacaktır.

"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini teklif ediyoruz"

Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödemmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz.

"Seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz"

Emekliler boyutu ile mağduriyetin herkes tarafından bilindiği Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından da görüldüğü gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz. Mühendis, şube müdürü, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerinin iyileştirilmesini istiyoruz çünkü kamuda ücret skalasında ciddi çarpıklıklar oluşmuştur. Burada hakkaniyetin sağlanması gerekiyor.

"Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini teklif ediyoruz"

Yardımcı hizmetler sınıfı uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil icbari olmasını KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz.

Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti

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