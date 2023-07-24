Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini içeren dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e sundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 15:56, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 15:58
Yetkili Sendika Toç Bir-Sen'in 81 ildeki Şube ve İl Başkanlarıyla yapılan istişareler
sonrasında, çalışanlarının taleplerini kazanıma, sorunlarını da çözümüne kavuşturacak
şekilde 59 başlık halinde hazırladığı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'na ilişkin
Toplu Sözleşme teklifleri Genel Başkan Hüseyin Öztürk tarafından Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e sunuldu.
Tarım
ve Ormancılık Hizmet Kolu'na İlişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri