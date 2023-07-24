Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen'in 81 ildeki Şube ve İl Başkanlarıyla yapılan istişareler sonrasında, çalışanlarının taleplerini kazanıma, sorunlarını da çözümüne kavuşturacak şekilde 59 başlık halinde hazırladığı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'na ilişkin Toplu Sözleşme teklifleri Genel Başkan Hüseyin Öztürk tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e sunuldu.



Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'na İlişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri

