Adalet Bakanlığı, deprem bölgesine görevlendirilen personelin yolluklarını ödemiyor

Adalet Bakanlığı tarafından 15.03.2023 tarihinde; Deprem Bölgesi İçin Naklen Atama veya Geçici Görevlendirme Çalışmasına ilişkin duyuru yayımlamıştır.

Yayımlanan duyuruya istinaden deprem bölgelerinde bulunan adliyelere geçici görevlendirme talebinde bulunan yardımcı yargı personelinin geçici olarak görevlendirilmeleri yapılmıştır. Ancak; deprem bölgesine yapacakları atamalar genişletmiş ve deprem bölgesi dışına da personel atamaları, adı geçen çalışmanın içine ilave edilmiştir. Yani, deprem bölgesine geçici veya naklen atanma çalışması adıyla duyurusu yapılan ilanın içine deprem bölgesi dışına da personel ataması yapılmıştır. Bu sayede bazı personelin naklen veya geçici olarak deprem bölgesi dışında istedikleri yere atanması sağlanmıştır.

Deprem bölgesindeki adliyelerde görevli hakim veya savcılar ile yardımcı yargı personeli zor koşullar altında görevlerini yapmaktadır. Barınma sorunu gibi hayati öneme sahip sorunları bulunmaktadır. Bazıları ailelerinden uzakta, bazıları ise alacakları geçici görev yolluğuyla içinde bulunduğu maddi zorluğu aşabilmeyi amaçlamıştır. Hal böyle olunca, deprem bölgesinde bulunan personelin geçici görev yolluğunun daha fazla bekletilmeden hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK