Jandarma'dan açıklama: Muğla'daki olaylarla ilgili 2 personel açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yaptı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve görev yerinden talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personelinin de açığa alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde Muğla 1. İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesince verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları başlatılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir. Ayrıca Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli de açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz günü çalışma alanına gelerek, yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatı'nın personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."