Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan sosyal hesabından yaptığı açıkalamada, 'Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık meslek mensuplarına samimi duygular ile yazdığı mektupta Sağlık-Sen'in dile getirdiği sorunlara dikkat çekmesi memnuniyet vericidir.' İfadelerini kullandı.

'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hasta mağduriyeti oluşturacak yönde atılacak olan adımlara yönelik duyduğu kaygılara katıldıklarını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Sn. Bakan, bizlerin sıklıkla dile getirdiği, gündemden düşürmediği ve 7. Dönem Toplu Sözleşme teklif dosyamızda yer alan, yarından itibaren masada çözümü için mücadele edeceğimiz sorunlarımıza dikkat çekmiştir. Açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme talepleri şu şekilde

Bir kez daha ifade etmek istiyoruz, geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığımız; Nöbet ücretlerinin ekonomik gerçeklikten uzak kaldığı ve 3 kata kadar artırılması gerektiği,

Sabit, taban ve teşvik ek ödemelerin artırılması,

Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi gerektiği,

Aile hekimlerinin tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını da içeren 109 maddeden oluşan tekliflerimiz sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözümünde önemli bir eşik olacaktır.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi toplu sözleşme masası sorunların çözümünde kritik bir öneme sahiptir.

Sağlık-Sen olarak yetkili olduğumuz sağlık ve sosyal hizmet kolunda hiçbir meslek grubunu, hiçbir ünvanı dışarıda bırakmayacak tekliflerimizle masada olup, çözümün parçası olmak için mücadele vereceğiz.

Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin Koca'nın görüşmelerin başlangıcında böyle bir irade ortaya koyması sağlık çalışanları adına umut vericidir. Sayın Bakanımıza bu samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür ederiz.