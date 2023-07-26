Sağlık-Sen Nöbet ücretlerinin artırılması istedi



Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen, yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanını ilgilendiren 1 Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan , Ankara'daki Genel Merkezi'nde 7. Dönem Sözleşme Talepleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşte Sağlık-Sen'in toplu sözleşme talepleri:

Ayrıntılar geliyor....



Diğer Sendikaların 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin talepleri şöyle:

-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 110 artış talep ettiklerini açıkladı.

-Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Kamu-Sen: 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif %100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara %58,4 zam olarak özetlenebilir.

-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), en düşük memur maaşının 2024'ün Ocak ayı itibarıyla eş, çocuk yardımı ve kira yardımıyla en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

-Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşmedeki talepler şu şekilde;

Toplu sözleşme masasında ilk talebimiz, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı sözünün yerine getirilmesini sağlamak olacaktır. Bunun için en düşük devlet memuruna eksik ödenen 1.650 TL'nin tazmin edilmesini istiyoruz.

2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin iyileşeceğine ve enflasyon rakamlarının düşeceğine dair inancımızla, 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte, vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.