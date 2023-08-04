"e-Rapor Doğrulama"da olmayan raporlar kabul edilebilir mi?

Bilindiği gibi Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2023 Yaz Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında, sağlık mazeretine bağlı başvuruda bulunacak öğretmenlerin ibraz edecekleri sağlık kurulu raporlarının "erapor.saglik.gov.tr/portal/" internet adresinde yer alan "c-Rapor Doğrulama" sisteminde doğrulanabilir olması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak bazı üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığının "c-Rapor Doğrulama" sistemine entegre olma süreçlerinin halen devam etmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.08.2023 tarih ve 80935911 sayılı görüş yazısında; "Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığının "c-Rapor Doğrulama" sistemine entegre olma süreçlerinin halen devam ettiği dikkate alınarak bu döneme münhasır olmak üzere üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen "e-Rapor Doğrulama" sisteminde yer almayan durum bildirir sağlık kurulu raporlarının kabul edilmesi uygun görülmüştür." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR