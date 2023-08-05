Üniversiteden mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde fakülte birincisi Muhammet Emin Ay'a mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 13:39, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 13:42
Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammet Emin Ay'ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde gerçekleşen "üzücü" durumla ilgili Rektörlüğün inceleme başlattığı kaydedildi.Okul birincisine 28 Şubat vurgulu konuşması yaptırılmadı