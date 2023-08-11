İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP'nin dün bir televizyon programı üzerinden yaptığı çağrıya cevap verdi. Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, "Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir" dedi.

"26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!"

Parti rotasının net olduğunu belirten Zorlu, "Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı.