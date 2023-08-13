TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı

İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

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