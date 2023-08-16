Denizde boğularak hayatını kaybeden Sakıp Özberk'e veda edildi

Cenaze törenine Özberk'in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erdal Güneş ve futbolseverler katıldı.

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