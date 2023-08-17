Bir öğretmenlik Alanı Atama ve Ders Okutma Esasları tekrar düzenlendi
Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" nın eki çizelgede 77 sıra numarasında yer alan Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri alanı ile Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj alanında Haziran 2023 tarihli ve 2788 sayılı Tebliğler Dergisinde sehven yapılan değişiklikler 2023 Ağustos Ayı- 2789-EK Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak düzeltildi.
2023 Ağustos Ayı- 2789-EK Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi için tıklayınız.
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
Madde 1- Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 77 sıra numarasında yer alan Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj alanının mezun olduğu yükseköğretim programı/ fakülte sütununda Haziran 2023 tarihli ve 2788 sayılı Tebliğler Dergisinde sehven yapılan değişiklik ekte yer alan şekilde düzenlenmiştir.
Madde 2- Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 77 sıra numarasında yer alan Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri alanının mezun olduğu yükseköğretim programı/ fakülte sütununda Haziran 2023 tarihli ve 2788 sayılı Tebliğler Dergisinde sehven yapılan değişiklik ekte yer alan şekilde düzenlenmiştir.
Madde 3 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Ahmet KANDEMİR