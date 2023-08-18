Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Erdoğan: Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım
Erdoğan: Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan: Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti esnasında aralarında yaşanan bir konuşmayı anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 14:10, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 15:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün Anadolu Yazarlar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı.

'Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 500 çocuk yetim ve öksüz kaldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin aralarında geçen diyaloğu anlattı. Şahin: "1 milyon metrekare alan içerisinde bir hayvanat bahçemiz var. Daha önce Cumhurbaşkanımız geldiğinde torunları da gezmişti. Biliyorlardı. Sudan'a gittiğinde Cumhurbaşkanımıza dört Aslan hediye ettiler. İsimlerini de kendi verdi. İki dişi, iki erkek. O sırada Mustafa Bey de (Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank) Özel Kalemi'ydi. Gece iki civarı aradı, 'Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor' dedi. Bir gün önce de oranın başındaki veteriner kardeşimiz bana 'Zürafamız var, 'Şakir' isminde. Çok yaşlandı buna bir gelin bulmamız lazım' demişti. Kayseri'den getirdik. Adını da 'Selvi' koyduk. 'Selvi Boylu Al Yazmalı' diye düğün yaptık. Evlendirdik. Bir gün önce de 'Başkanım bu fil çok yaşlandı. Bizim dişi fil bulmamız lazım' demişti. 'Nerede varsa araştır, gidip bulalım' dedim. Kafamızda bir dişi fil var. Dişi fil bulmamız lazım.

"GECENİN İKİSİNDE ELİMDE ERKEK ASLAN VAR"

Cumhurbaşkanımız telefonla konuştuğumuzda, 'Bize aslan hediye ediyorlar dört tane, buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz. Size göndersek bakabilir misiniz?' dedi. 'Biz onlara çok güzel bakarız' dedim. Sonra dedim ki, 'Ama Cumhurbaşkanım bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var.' dedi ki 'Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım, sabah yine bakalım dişi fil var mı?' dedi.

"HALEN FİLİMİZ YALNIZ"

Aradan geçen 7 yıla rağmen dişi fili bulamadık. Halen filimiz yalnız. Sri Lanka ile görüştük. Büyükelçilere gittik, istedik. Yaklaşık altı yıl oldu. O fil halen yalnız. Yalnız aslanlar geldiğinde hiç aslana benzemiyordu. Kemik kemiğe dayanmıştı. Çıta gibiydi. Ona bir baktık önce tam aslan oldu. Şimdi de doğurdular. En fazla ikiz doğuruyorlar. bizde Dördüz doğurdular. Çok iyi baktık. Mutlular. İsimlerini de kendi verdi tek tek."

Zekeriya ELTİMUR

Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber