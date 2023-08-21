Disiplin cezası alan daire başkanının durumu

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde, " . Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası mezkur Kanunun 125 inci maddesinde düzenlenen ağır idari yaptırımlardandır.

Ayrıca, üst kademe kamu yöneticilerinin atanma şartları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, diğer yöneticileri atanma şartları ise 657 sayılı Kanunun ve ilgili diğer mevzuatların çeşitli hükümlerinde belirtilmiştir.

Bu sebeple, her ne kadar yöneticilerin atanma şartlarıyla ilgili hükümlerde aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar hakkında hüküm yer almasa da 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde yer verilen hükme istinaden yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince, yukarıda sayılan ünvanlarda görev yapmakta iken aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar, anılan görevlere atanma niteliklerinden birini kaybetmiş sayılacağından, bunların görevlerinin sona erdirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yürürlükteki mevzuatta daire başkanı dengi ve üstü ünvanlar konusunda açıklık bulunmamaktadır. Ancak, görevin önem ve sorumluluğu, ek göstergesi, bağlı bulunulan disiplin amiri ve diğer hususlar bu konuda yol gösterici olabilecektir.

Dolayısıyla, Daire Başkanı, Daire Başkanı dengi ve daha üstü ünvanlar, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Bölge ve İl Müdürü, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başkan ve Üyeleri, Vali ve Büyükelçiler vb. görevleri ifa edenlerin aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaları halinde görevlerinin sona erdirilmesi gerekmektedir.