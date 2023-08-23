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2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklama

Nevşehir'de bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında gözaltına alınan inşaat sahibi, şantiye şefi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 17:28, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 17:29
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2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklama

Dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ. (47) ve Abdullah K. (18) iskelenin altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. ve Ali İ. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan inşaat sahibi Numan Y., şantiye şefi Ahmet U. ve iş sağlık güvenliği uzmanı İbrahim D. gözaltına alınmıştı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 işçi toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden Ali İ. ve Abdullah K. da, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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