22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik Yapıldı

Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın eki çizelgede sıra numarasında yer alan; 1-Adalet, 4-Arapça, 8-Bilişim Teknolojileri, 9-Biyoloji, 12-Coğrafya, 16-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 18-El Sanatları Teknolojisi-El Sanatları-Nakış, 21-Felsefe, 22-Fen Bilimleri, 23-Fizik, 29-Görsel Sanatlar, 37-İlköğretim Matematik, 38-İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri, 39-İngilizce, 45-Kimya / Kimya Teknolojisi, 51-Matematik, 65-Psikoloji, 76-Sosyal Bilgiler, 78-Tarih, 83-Türkçe, 84-Türk Dili ve Edebiyatı ve 94Geleneksel Türk Sanatları alanları 2023 Ağustos Ayı- 2790-EK-2 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak değiştirildi.

Bu esasların "Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar" bölümü de değiştirilmiştir.

İşte o değişiklikler;

İşte Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar;

Ahmet KANDEMİR