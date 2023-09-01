Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26 uzman yardımcısı istihdam edecek

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman yardımcılarının seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu personel Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek. Uzman yardımcılarının 6'sı bilişim alanında görev yapacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 4-17 Eylül döneminde alınacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav, "genel alan" için 14-15 Ekim'de, "bilişim alanı" için ise 14 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecek.

Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav yeri ve tarihi, "www.kgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.