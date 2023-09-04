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Ortaöğretime Uyum Programı kılavuzları yayınlandı

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 00:10, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 10:42
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Ortaöğretime Uyum Programı kılavuzları yayınlandı

Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

İLKÖĞRETİME UYUM PROGRAMI

İlköğretim Okula Uyum Eğitimlerine İlişkin Kılavuzlar Yayınlandı

ORTAÖĞRETİME UYUM PROGRAMI

Ortaöğretime Uyum Programı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinliklerini (Ek-1)bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Yönergesini (Ek-2)bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Uyum Programı Mevzuatını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaöğretime Uyum Programı Tanıtım Videosunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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