MEB, İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimini güncelledi, başvurular yeniden alınacak
2023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi yargı kararı çerçevesinde güncellendi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 03 Eylül 2023 10:41
2023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi güncellendi.
İşte güncel takvim;
Bu çerçevede yeniden başvuru alınması gerektiğinden 4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda bulunanların yeniden başvuruları alınacak olmakla birlikte ayrıca evrak istenilmesi gerekmeyecek.
İşte Bakanlığın talimatı;
Ahmet KANDEMİR