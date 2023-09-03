MEB, İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimini güncelledi, başvurular yeniden alınacak

Bu çerçevede yeniden başvuru alınması gerektiğinden 4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda bulunanların yeniden başvuruları alınacak olmakla birlikte ayrıca evrak istenilmesi gerekmeyecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net