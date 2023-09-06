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Yeninden başvuru alınacak olan yönetici atamalarında belge eklenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeninden başvuru alınacak olan yönetici atamalarında tekrar belge eklenip eklenemeyeceğine ilişin talimat yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 18:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 15:18
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Yeninden başvuru alınacak olan yönetici atamalarında belge eklenebilir mi?

Bilindiği gibi 20 Mart 2022 tarihinde yapılan 2022 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) temel soru kitapçığında yer alan 53. ve 66. soruların açılan bir idari davada iptal edilmesi üzerine yeniden değerlendirilen sonuçlara göre yeni başvuru alınmak üzere 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi güncellenerek 01.09.2023 tarihli ve E-62287460-20-82608187 sayılı yazımız ile gönderilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.09.2023 tarih ve 82885880 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede;

1) Alınacak başvurulardan daha önce başvuruda bulunanlardan başvuruya ilişkin evrak istenilmesi gerekmediği 01.09.2023 tarihli ve E-62287460-903.02.01-82631460 sayılı yazımız belirtilmiştir. Ancak değerlendirmeye alınacak belgelerden daha önceki başvuruda herhangi bir nedenle belge ibraz edemeyenler 01.01.2019 tarihi ile yazılı sınav başvurusunun son günü olan 13.04.2023 tarihleri arasındaki belgeler olmak kaydıyla belge ekleyebileceklerdir.

2)Daha önceki takvimde, hizmet puanının hesaplanması bakımından sözlü sınav başvurusunun son günü olan 08.08.2023 tarihi güncellenen takvimde 06.09.2023 olarak belirlenmiş olduğundan hizmet puanının hesabında 06.09.2023 tarihi esas alınacaktır.

3) Yapılacak başvurularda adaylar daha önceki yöneticilik tercihini (Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı) şartları taşımak kaydıyla ve yalnızca bir yöneticilik görevi olmak üzere değiştirebilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda sözü geçen iki belge için aşağıdaki haberimizi tıklayınız.

MEB, İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimini güncelledi, başvurular yeniden alınacak

İşte o talimat yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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