Sultanbeyli'de amcasının silahla vurduğu 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Sultanbeyli'de amcası tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi'nde öğle saatlerinde amca K.B. ile aralarında husumet olan yeğenleri R.B. ve H.İ.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda amca K.B. silahla ateş açtığı 2 kardeşi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.İ.B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli K.B'nin bulunduğu adresi, dron destekli saha çalışmalarıyla belirledi. K.B. olayda kullandığı silahla yakalandı.