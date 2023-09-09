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Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 07:32, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 07:17
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Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Yönetmelikle özel ambulans servisine ait ambulansların (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapma ve konuşlanma zorunluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Değişiklik ile milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu zorunluluğun dışında tutuldu.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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