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Ünlü işadamı, kiracısına evini boşaltması için 2 milyon TL verecek

Ünlü işadamı Fırat Yiğit, İstanbul'un Bebek semtinde 60 bin liraya oturan kiracıyı çıkarmak için 2 milyon TL vermeyi teklif etti. Kiracı kabul etti. İşadamı, daire boşaldıktan sonra aynı evi 400 bin liraya kiraya verecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 08:23, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 08:20
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Ünlü işadamı, kiracısına evini boşaltması için 2 milyon TL verecek

Ev sahipleri kiracılarını çıkarabilmek için artık 'hava parası' teklif etmeye başladı. Yanlış okumadınız, bu zaten son günlerde konuşulan bir durumdu ancak insanın gerçekten inanası gelmiyor.

Son olarak Göztepe Spor Kulübü eski Başkanı Fırat Yiğit'in başına gelen olayı duyduğumda yok artık dedim!

Yiğit, Bebek'in en gözde noktasında bulunan denize sıfır apartmanın 2. katında bulunan 7 milyon dolar değerindeki dairesindeki kiracıya çıkması için rüşvet teklif etmiş...

Kiracı tekstilci Murat Sönmez an itibariyle kira değeri 400 bin lira olan dairede 60 bin lira kiraya oturunca, ev sahibi Fırat Yiğit daireden çıkması için Sönmez'e 2 milyon lira teklifinde bulunmuş.

Emlak piyasasında yaşanan hadiselerden önümüzdeki günlerde daha neler duyup göreceğiz merak ediyorum doğrusu...

ÖMER KARAHAN

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