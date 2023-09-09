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Sağlık müdüründen 'su baskını' açıklaması: Hastanelerde hizmet hiç aksamadı

İstanbul'da salı günü aniden bastıran sağanak yağışın hastanelere etkisi ile ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Biz sağlık alt yapısı olarak her türlü afete hazırız, arkadaşlarımız bunu hem covid, hem depremde gösterdi. Çok şiddetli, afet seviyesinde olan bir yağış. Hem Başakşehir Devlet hem Çam ve Sakura Şehir Hastanelerimizin özellikle zemin ve bodrum katlarında bir su basması oldu ama sağlık hizmeti hiç aksamadı. Şu anda şehir hastanesi hiçbir sorun yaşamadan, tam kapasite ile yağmurdan önceki gibi hizmet vermeye devam ediyor. O akşam ameliyatları bile devam ettirdiler, ertesi gün hiçbir ameliyatımız durmadı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 10:16, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 10:15
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Sağlık müdüründen 'su baskını' açıklaması: Hastanelerde hizmet hiç aksamadı

Salı günü İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış bazı noktalarda sele neden olurken İstanbul'da can kaybı da yaşanmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve bazı sağlık merkezlerinde su baskını yaşandığı konusuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un sağlık alt yapısının afetlere hazır olduğunu, kısa süreli yaşanan durumların sağlık hizmetini kesintiye uğratmadığını belirtti.

"Su basması oldu ama hizmeti hiç aksamadı"

Salı günü aniden bastıran sağanak yağışın hastanelerdeki etkilerine yönelik konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Öncelikli olarak toplumuza, Başakşehir'e ve İstanbul'a geçmiş olsun, 2 insanımız burada rahmetli oldu, onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Aynı zamanda Kırklareli'nde meslektaşımız Selman Bey ve eşi rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, ailelere sabır versin. İstanbul'da valiliğimiz, 20.30'da sel riski dolayısıyla bizleri AFAD merkezine çağırdı ve orada yöneticiler olarak koordinasyonu sağladık. İstanbul'da durumu duyar duymaz bütün acil, 112, UMKE ekiplerimizle özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece'de önlemlerimizi aldık. Çok şiddetli bir yağmur ve afet seviyesinde olan bir yağış. Biz sağlık alt yapısı olarak her türlü afete hazırız, arkadaşlarımız bunu hem covid, hem depremde gösterdi. Başakşehir'de özellikle Başakşehir Devlet ile Çam ve Sakura Şehir Hastanelerimizin bölgesinde de şiddetli bir yağış oldu. Hem Başakşehir Devlet hem Çam ve Sakura Şehir Hastanelerimizin özellikle zemin ve bodrum katlarında bir su basması oldu ama hizmeti hiçbir zaman aksatmayacak şekilde hemen müdahale edilerek özellikle başhekim ve hastane idaresi buradaydı. 1 saat içerisinde hepsi temizlenmiş oldu, sağlık hizmeti esasında hiç aksamadı. Bunu da özellikle toplumun bilmesi lazım çünkü bu hastane her türlü afette hizmet verebilir kapasitede ve alt yapısına sahip. Bir süre özellikle elektrik riski dolayısıyla bunlara önlem aldık ama sağlık hizmeti hiç aksamadı" ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastanesi hiçbir sorun yaşamadan, yağmurdan önceki gibi hizmet vermeye devam ediyor"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çok önemli bir sağlık üssü olduğunu ifade ederek, tedavi gören kişi sayılarına yönelik bilgi veren Prof. Dr. Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hastanede 2023 senesinde yaklaşık 2 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi. 80 bin ameliyat yapılmış bir hastane, afet günü dediğimiz o yağış gününde buradaki normal poliklinik 15 bin, bunun 3 bini acil polikliniği, ondan sonraki güne baktığınızda yine 15 bin poliklinik yapılıyor. Sağ olsun, idarecilerimiz, buradaki arkadaşlarımız hiçbir sağlık hizmeti aksatılmadan aynı şekilde sürdürmeyi başardılar. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde acil ve yoğun bakımlar zemin katlarında olduğu için orada ayaktan hasta hizmeti yapmaya devam ettik. Özellikle ağır vakalarımızı o aşamada buraya yönlendirdik, orayı da ertesi gün öğleye doğru tam kapasiteyle hizmet verir hale getirdik. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hiçbir sorun yaşamadan tam kapasite ile yağmurdan önceki gibi hizmet vermeye devam ediyor. Tabi ki böyle afetlerde toplumsal olarak da hazır olmamız gerekiyor. Çok şiddetli bir yağış, ekibe ve bu hastanedeki arkadaşlara teşekkür etmek lazım, 2 bin 170 hasta yatıyor şu an bu hastanede hatta o akşam ameliyatları bile devam ettirdiler, ertesi gün hiçbir ameliyatımız durmadı. Özellikle depremle ilgili, her türlü depremde hizmet verebilir halde yapılmış hastaneler, İstanbul'da şu anda 10 tane hastane var, 2 tane de böyle hastane ilave edeceğiz. Hastaneler 24 saat hizmet verdiği için oradaki çalışan personel de depremin psikolojik travmasını yaşamayacağı için rahatlıkla hizmet vermeye devam edecek"

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