Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2023-2024 eğitim-öğretim yılının, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.

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