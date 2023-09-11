Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 09:13, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 09:15
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2023-2024 eğitim-öğretim yılının, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.