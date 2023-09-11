İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 14:50, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 15:01
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.