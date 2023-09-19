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İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüphelinin 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 09:32, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 09:45
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İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hayali ihracat yaptığı belirlenen bir şebeke takibe alındı. Naylon fatura düzenleyip hayali ihracat yaparak devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Polis, bu sabah İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır'ı kapsayan 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu kişilere ait ev ve işyerlerinde çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracatı belgeleyen evraklara ulaşıldı.

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda; hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığı, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca, Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporlarda aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı şahısların bulunduğu kişilerin usulsüz ihracat-ithalat işlemleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri anlaşıldı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, firari zanlıların yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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