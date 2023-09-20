Saçın güzelmiş dedi, vapurda oturan çocuğun saçını yaktı

Saçının yandığını fark eden M.E.A, panikle yerinden kalkarak saçını söndürdü. Ardından N.Ç'nin üzerine yürümesiyle arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye gelen polis ekipleri, M.E.A. ve N.Ç'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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