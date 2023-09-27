Öğrenci nakillerine esas teşkil eden hastalıklar listesi güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu" başlıklı 23'üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında belirlenen öğrenci nakillerine esas teşkil eden hastalıklar listesi güncellendi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 12:00, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 11:03
Öğrenci Nakillerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR